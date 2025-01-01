Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Schatten der Vergangenheit

SAT.1Staffel 6Folge 183
Folge 183: Schatten der Vergangenheit

22 Min.Ab 12

Eine Mandantin ist völlig verängstigt: Ein mysteriöser Unbekannter versucht, sie zu vergiften. Noch bevor die Ermittler eingreifen können, schlägt er erneut zu und verschleppt sein Opfer. Bei dem Versuch zu helfen, gerät Sandra Nitka selbst in die Hände des Täters. Für Ingo Lenßen und Christian Storm beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit ...

SAT.1
