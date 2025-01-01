Lenßen & Partner
Folge 28: Kommissar Naseband in Not
21 Min.Ab 12
Kommissar Michael Naseband vom K11 wurde wegen eines schweren Vergehens vom Dienst suspendiert: Er soll einer Gefängnisinsassin zur Flucht verholfen haben. Ingo Lenßen und sein Team wollen ihm helfen, doch Naseband stellt sich zunächst stur. Ist an den Vorwürfen gegen ihn wirklich was dran, oder wurde er tatsächlich von jemandem gelinkt, wie er behauptet?
