Lenßen & Partner
Folge 30: Die Braut, die sich nicht traut
22 Min.Folge vom 19.02.2022Ab 12
Der Mandant ist verzweifelt, seine Verlobte ist verschwunden. Das einzige, was sie hinterlässt, sind Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Alles deutet auf eine Entführung hin. Doch dann finden die Ermittler Hinweise, die auf ein Doppelleben der Verschwunden hindeuten. Wurde die Vermisste wirklich entführt, oder wollte sie nur vor ihrer Hochzeit fliehen?
