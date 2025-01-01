Zum Inhalt springenBarrierefrei
Endstation Geiselhölle

SAT.1Staffel 6Folge 36
Folge 36: Endstation Geiselhölle

22 Min.Ab 12

Sandra Nitka gerät auf einer Party in die Gewalt skrupelloser Geiselnehmer. Zusammen mit den anderen Geiseln muss die Ermittlerin um ihr Leben bangen, denn die brutalen Gangster schrecken keine Sekunde davor zurück, das Leben ihrer Geiseln zu opfern. Ingo Lenßen und Sebastian Thiele riskieren alles, um Sandra Nitka aus der tödlichen Falle zu retten. Dabei geraten sie selbst in Lebensgefahr!

