Lenßen & Partner
Folge 46: Ermittler in Todesgefahr
22 Min.Ab 12
Eine geheimnisvolle Todesliste taucht in der Kanzlei auf. Auch der Name von Sebastian Thiele ist aufgeführt. Für Lenßen und Partner beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn alle anderen Personen, deren Name auf der Liste steht, sind bereits tot! Lenßen & Partner müssen den wahnsinnigen Killer stellen, bevor er Sebastian Thiele ermorden kann!
