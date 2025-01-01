Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tödliches Sexpraktikum

SAT.1Staffel 6Folge 50
Tödliches Sexpraktikum

Tödliches SexpraktikumJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 50: Tödliches Sexpraktikum

23 Min.Ab 12

Der Chef einer PR-Agentur wird ermordet. An seinem Arbeitsplatz stellen Lenßen & Partner obszöne Fotos des Toten mit einer Angestellten sicher. Weitere Recherchen ergeben, dass der Tote die weiblichen Angestellten seiner Agentur regelmäßig sexuell missbraucht hat. Haben die Frauen ihren Chef gemeinsam ermordet, um sich für seine unersättliche Sexgier zu rächen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen