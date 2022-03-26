Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bombenterror in der Kanzlei

SAT.1Staffel 6Folge 51vom 26.03.2022
Folge 51: Bombenterror in der Kanzlei

22 Min.Folge vom 26.03.2022Ab 12

Ein Exhäftling will sich an Lenßen und Partner rächen. Das Ermittler-Team hat ihn vor einiger Zeit ins Gefängnis gebracht. Der Verbrecher hat in Ingo Lenßens Büro eine Bombe mit Fernzünder deponiert und zwingt Christian Storm eine Drogenlieferung zu übernehmen. Sollte sich der Ermittler weigern, droht der Verbrecher, Ingo Lenßen in die Luft zu jagen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

