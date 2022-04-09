Mörderisches SexgerüchtJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 61: Mörderisches Sexgerücht
22 Min.Folge vom 09.04.2022Ab 12
Der Direktor einer Kosmetikschule bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Auf einer Party soll es zum intimen Kontakt zwischen einem Lehrer und einer Schülerin gekommen sein. Plötzlich heißt es, der Lehrer habe die junge Frau vergewaltigt. Der Verdächtige bestreitet jeglichen Sexualkontakt. Am nächsten Tag wird er tot aufgefunden. Hat er den Druck nicht mehr ausgehalten und sich selbst umgebracht?
