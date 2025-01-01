Lenßen & Partner
Folge 94: Vom Traualtar entführt
22 Min.Ab 12
Eine junge Türkin ist spurlos verschwunden. Das Mädchen sollte in Deutschland ihren Cousin heiraten. Völlig verzweifelt bittet die Tante der Vermissten Lenßen und Partner um Hilfe. Die Ermittlungen liefern schockierende Erkenntnisse, denn die Spur führt ins Rotlichtmilieu. Offenbar wurde das Mädchen von dem Besitzer einer Table-Dance-Bar verschleppt ...
