Lenßen & Partner
Folge 97: Christian Storm unter Verdacht
21 Min.Folge vom 05.06.2022Ab 12
Christian Storm wird als Krimineller gestellt, als er im Auftrag einer Mandantin unterwegs ist. Er kommt sofort in Untersuchungshaft. Dem Ermittler wird vorgeworfen, einen Raubüberfall begangen zu haben. Ingo Lenßen und Sandra Nitka versuchen, seine Unschuld zu beweisen - doch der Täter spielt mit Ihnen ein abgekartetes Spiel.
