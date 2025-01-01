Lenßen & Partner
Folge 103: Ultimatum für Ingo Lenßen
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird von einem Bankräuber erpresst. Dieser droht, eine Bombe in der Kanzlei zu zünden, sollten die Ermittler die Beute seines Komplizen nicht rechtzeitig finden. Dazu müssen die Ermittler einen schwierigen Code entschlüsseln. Die Lösung führt Christian Storm auch zum Versteck des Erpressers. Doch dort tappt er in eine Falle ...
