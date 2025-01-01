Lenßen & Partner
Folge 115: Verschleppt vom Rastplatz
22 Min.Ab 12
Eine Frau ist nach einer Autopanne verschwunden. Die Spur führt zu einem Pannendienst. Dort machen die Ermittlern ein entsetzliche Entdeckung: Die Pannenhelfer halten sich Sex-Sklavinnen. Haben die Männer auch die verschwundene Frau für ihre perversen Spiele benutzt? Dann werden die Ermittler überrascht und geraten selbst in die Fänge der perversen Brüder. Christian Storm muss zuschauen, wie die Täter sich an seiner Kollegin vergehen wollen ...
