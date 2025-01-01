Lenßen & Partner
Folge 28: Blutige Prophezeiung
22 Min.Ab 12
Eine Mandantin bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Angeblich hat sie in einer Vision gesehen, wie ein Mann in einer Waldhütte ermordet wurde. Die Ermittler können den Schauplatz ausfindig machen und finden dort tatsächlich eine Leiche. Der Tote war Arzt und ist auf illegale Medikamententests in seiner Klinik gestoßen. Können Lenßen & Partner den Täter aufhalten, bevor es noch mehr Opfer gibt?
