Schmutziger Streit ums Sorgerecht

SAT.1Staffel 7Folge 37
Folge 37: Schmutziger Streit ums Sorgerecht

22 Min.Ab 12

Eine Mandantin streitet mit ihrem Ehemann um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Im Laufe der Auseinandersetzung tauchen Fotos auf, die die Mutter in eindeutiger Pose beim Telefonsex und beim Drogenkonsum zeigen. Da die Mandantin ihre dunkle Vergangenheit vor ihm verbergen wollte, weiß Ingo Lenßen nicht mehr, ob er seiner Mandantin wirklich vertrauen kann.

