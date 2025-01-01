Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ein Albtraum wird wahr

SAT.1Staffel 7Folge 75
Ein Albtraum wird wahr

Ein Albtraum wird wahrJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 75: Ein Albtraum wird wahr

23 Min.Ab 12

Eine Mandantin glaubt, vergewaltigt worden zu sein. Doch sie erinnert sich nicht, von wem. Sie weiß auch nicht, wann und wo es passiert ist. Alles, was ihr im Gedächtnis haften blieb, ist eine unheimliche Männerstimme. Mit diesem dürftigen Anhaltspunkt machen Lenßen & Partner Jagd auf den Vergewaltiger. Eine Jagd, bei der es am Ende um Leben und Tod geht ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen