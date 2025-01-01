Lenßen & Partner
Folge 76: Skrupellose Spendenabzocke
23 Min.Ab 12
Die Tochter einer Mandantin wird von ihrem cholerischen Chef unterdrückt. Die Ermittler observieren den Mann und finden heraus, dass er an einer Entführung beteiligt ist. Wird die junge Frau unter Druck gesetzt, weil sie von den kriminellen Machenschaften ihres Chefs weiß? Als Julia Brahms den entscheidenden Hinweis auf den Kidnapper findet, wird sie brutal niedergeschlagen ...
