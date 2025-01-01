Lenßen & Partner
Folge 111: Gefangen in der Klinik
22 Min.Ab 12
Die Schwester der Mandantin ist spurlos verschwunden. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort ist eine Entzugsklinik für Drogenabhängige. Katja Hansen schleust sich undercover in die Klinik ein. Dort erlebt sie den alltäglichen Terror, der in der Klinik zur Normalität gehört: lebensbedrohliche Zusammenbrüche, Drogenmissbrauch und Selbstmordversuche. Kann die Ermittlerin aufdecken, was mit der Schwester der Mandantin passiert ist?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick