Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der kriminelle Seitensprung

SAT.1Staffel 8Folge 117
Der kriminelle Seitensprung

Der kriminelle SeitensprungJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 117: Der kriminelle Seitensprung

21 Min.Ab 12

Die schwangere Mandantin von Lenßen & Partner braucht Rechtsbeistand. Ihr Mann wird beschuldigt, einen Geldtransporter überfallen zu haben. Doch der beteuert vehement seine Unschuld. Die Recherche der Anwälte ergibt, dass der Mann eine Geliebte hat. Ist das sein Motiv? Wollte er sich tatsächlich mit ihr absetzen und benötigte dafür genügend Geld?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen