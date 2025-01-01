Lenßen & Partner
Folge 12: Sexskandal im Plattenbau
22 Min.Ab 12
Die 16-jährige Jacqueline ist spurlos verschwunden. Die Mutter vermutet, dass ihr mehrfach vorbestrafter und gewaltbereiter Ex-Mann dem Mädchen etwas angetan hat. Doch der Vater der Vermissten behauptet, seine Tochter seit Jahren nicht gesehen zu haben. Eine Spur führt die Ermittler zum Babystrich. Wurde das junge Mädchen von einem perversen Freier verschleppt?
