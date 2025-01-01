Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Fatale Fehlentscheidung

SAT.1Staffel 8Folge 141
Fatale Fehlentscheidung

Lenßen & Partner

Folge 141: Fatale Fehlentscheidung

22 Min.Ab 12

Lenßen & Partner sind auf der Suche nach einer jungen Frau. Die Fährte führt zu ihrer Mitbewohnerin. Die beiden Studentinnen haben verheiratete Männer verführt, um sie danach mit einem Sexvideo zu erpressen. Vor zwei Tagen wollte die Vermisste eines ihrer Opfer erneut unter Druck setzen. Ist die leichtsinnige Studentin in die Fänge eines skrupellosen Sexmonsters geraten?

