Lenßen & Partner
Folge 2: Betrügerischer Datenklau
22 Min.Ab 12
Der Mandant hat ein Skatervideo gekauft, aber nie geliefert bekommen. Der jugendliche Skater streitet den Ermittlern gegenüber aber jeden Kontakt zu dem Mandanten ab. Dann versuchen plötzlich Unbekannte die Freundin des Skaters zu entführen - auch sie scheinen hinter dem Film her zu sein. Welches Geheimnis verbirgt sich auf dem mysteriösen Video?
