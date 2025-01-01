Lenßen & Partner
Folge 30: Hochzeit in Handschellen
23 Min.Ab 12
Die Mandantin ist schwanger und möchte ihren Verlobten übermorgen heiraten. Doch nun befürchtet sie, dass er ein dunkles Geheimnis vor ihr verbirgt. Lenßen & Partner finden in seinem Computergeschäft Überwachungsequipment und eine Waffe. Ein einfacher Computerverkäufer ist er auf keinen Fall. Aber wer ist der Verlobte der Mandantin wirklich?
