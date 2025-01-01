Verliebt in einen FrauenmörderJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 37: Verliebt in einen Frauenmörder
22 Min.Ab 12
Als die Mandantin bei ihrem Freund eine Waffe findet, hat sie Angst, dass er wieder gewalttätig ist, denn er saß bereits wegen Totschlags im Gefängnis. Tatsächlich verkehrt ihr Freund wieder in kriminellen Kreisen. Als die Ermittler ihn zur Rede stellen wollen, dreht er durch und nimmt Sandra Nitka als Geisel ...
