SAT.1Staffel 8Folge 65
Folge 65: 48 Stunden Partyluder

22 Min.

Als der Mandant von einer Geschäftsreise zurückkommt, ist seine Frau spurlos verschwunden. In ihrem Schrank findet er ein verstecktes Video, das sie zwei Tage vor ihrem Verschwinden mit einem gewalttätigen Kriminellen zeigt. Die Spur führt Lenßen und Partner ins Rotlichtmilieu. Alles spricht dafür, dass die Frau als Prostituierte in einem Bordell gearbeitet hat. Führte sie ein gefährliches Doppelleben?

