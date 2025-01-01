Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 8Folge 90
Folge 90: Im Namen des Gesetzes

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen vertritt einen wichtigen Kronzeugen vor Gericht. Doch noch vor dem Prozess wird der Anwalt brutal niedergeschlagen. Offenbar möchte jemand die Verhandlung um jeden Preis verhindern. Die Spur führt zum Staatsanwalt. Plant dieser sogar einen Mord vor Gericht, um den Kronzeugen aus dem Weg zu räumen? Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

SAT.1
