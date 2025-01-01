Lenßen & Partner
Folge 21: Tödliche Fahrerflucht
23 Min.Ab 12
Die hochschwangere Marie Herrmann (30) wendet sich an Lenßen & Partner, weil sie vermutet, dass ihr Mann Florian (35) sie betrügt. Er ist Bauleiter auf einer Großbaustelle und kommt seit Tagen nachts nicht nach Hause - die gemeinsamen Ersparnisse sind vom Konto verschwunden. Tekin Kurtulus und Katja Hansen observieren den Mann bei nächtlichen Schweißarbeiten auf der Baustelle und entdecken, wie eine junge Frau auftaucht, der Florian Herrmann einen Umschlag mit Geld übergibt ...
