Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Bei Freigang: lebenslänglich

SAT.1Staffel 1Folge 23
Bei Freigang: lebenslänglich

Bei Freigang: lebenslänglichJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 23: Bei Freigang: lebenslänglich

22 Min.Ab 12

Der Freigänger Dirk Gerner (30) steht kurz vor der Entlassung aus dem Gefängnis. Leider häufen sich während seiner Freigänge Überfälle in der Nähe seiner Wohnung - Dirk Gerner befürchtet, dass der Verdacht auf ihn fällt. Tekin Kurtulus und Katja Hansen legen sich während des nächsten "Knasturlaubs" auf die Lauer und können einen Überfall vereiteln. Das Opfer entpuppt sich als Dirks Frau Manuela ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen