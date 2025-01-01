Lenßen & Partner
Folge 25: Anruf eines Toten
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen erhält einen mysteriösen Telefonanruf: Der Anrufer scheint in großer Gefahr zu sein, nur die Wortfetzen "Thomas", "Mörder" und "Jockey Club" sind zu hören. Er befürchtet, dass sein alter Freund Thomas Wundermann in Schwierigkeiten steckt. Die Suche der Ermittler Tekin Kurtulus und Katja Hansen beginnt auf der Rennbahn. Der Informant Felix Borgward weiß, dass Wundermann mit dem Wettkönig Dirk Ambach einen lautstarken Streit hatte ...
