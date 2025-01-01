Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Blutige Selbstjustiz

SAT.1Staffel 1Folge 43
Blutige Selbstjustiz

Folge 43: Blutige Selbstjustiz

23 Min.Ab 12

Discobetreiber Max Sievers beauftragt Lenßen & Partner, einen Überfall an seinem Türsteher Alex Stankowski aufzuklären, bevor der Selbstjustiz verübt. Sind die beiden vorbestraften Tatverdächtigen Kai Metzmacher und Faruk Özelem die wahren Schläger? Erst als die Detektive das Clubpersonal ins Visier ihrer Ermittlungen nehmen, gibt es eine heiße Spur. Für Lenßen & Partner beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod ...

