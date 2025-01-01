Lenßen & Partner
Folge 58: Verlobt mit einer Hure
22 Min.Ab 12
Ernst von Toensen (58) lässt seine zukünftige Schwiegertochter beschatten, denn er ist gegen die Hochzeit seines Sohnes Frederik (31). Die Nachforschungen ergeben: Silke Weidner (26) führt ein Doppelleben, neben ihrem Kosmetiksalon arbeitet sie als Prostituierte. Der Fall scheint soweit gelöst - bis Silke Weidner die Fakten glaubhaft anzweifelt. Haben die Detektive eine falsche Frau beschattet?
