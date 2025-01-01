Lenßen & Partner
Folge 87: Unschuldig im Frauenknast
22 Min.Ab 12
Kirsten Marquardt versteht die Welt nicht mehr: Vor drei Jahren erschlug sie ihren Mann in Notwehr und wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Doch bereits einen Tag nach ihrer Entlassung sitzt sie wieder in Untersuchungshaft: Ihr wird schwerer Diebstahl vorgeworfen. Die Beweise sprechen gegen Kirsten Marquardt, das Sorgerecht für ihre Tochter ist in Gefahr ...
