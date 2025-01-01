Lenßen & Partner
Folge 99: Ermittler unter Mordverdacht
22 Min.Ab 12
Der Ermittler Tekin Kurtulus soll einen Mordanschlag auf eine Zielperson verübt haben, aber der Detektiv kann sich an nichts erinnern. Die Ermittlungen führen zum falschen Auftraggeber. Doch eine Angestellte scheint den wirklichen Verdächtigen zu kennen und gibt Lenßen & Partner einen entscheidenden Hinweis - aber noch fehlen handfeste Beweise ...
