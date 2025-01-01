Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Albtraum eines Teenagers

Staffel 2Folge 40
Albtraum eines Teenagers

Folge 40: Albtraum eines Teenagers

22 Min.Ab 12

Beate Matussek kommt mit einem blutigen Handtuch zu Ingo Lenßen: Ihre Tochter Maria ist offensichtlich verprügelt worden, leugnet dies aber. Eine Durchsuchung ihres Zimmers ergibt, dass sie wie besessen von dem Wunsch ist, Model zu werden. Die Ermittler finden heraus, dass sie Drogen verkauft. Ein überraschendes Ergebnis bringt die Laboruntersuchung des Stoffs: Statt Haschisch verkauft Maria gepresste Kuhfladen ...

