Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Geiseldrama im Linienbus (1)

SAT.1Staffel 2Folge 52
Geiseldrama im Linienbus (1)

Geiseldrama im Linienbus (1)Jetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 52: Geiseldrama im Linienbus (1)

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen macht sich auf den Weg zu einem Gerichtstermin, doch er muss mit ansehen wie sein Wagen abgeschleppt wird. Stattdessen steigt er in einen Linienbus, der kurz darauf von zwei Bankräubern auf der Flucht gekapert wird. Der Rechtsanwalt und die anderen Fahrgäste werden zu hilflosen Geiseln von zwei bewaffneten und zu allem entschlossenen Verbrechern ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen