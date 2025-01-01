Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Liebesspiele unter Wasser

SAT.1Staffel 2Folge 62
Liebesspiele unter Wasser

Liebesspiele unter WasserJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 62: Liebesspiele unter Wasser

23 Min.Ab 12

Tobias Spiegelmann ist arbeitslos - und rasend vor Wut aus, weil er überzeugt ist, dass ihn seine Frau Patricia betrügt. Wer ist der Mann, der die professionelle Tauchlehrerin mit wertvollem Schmuck eindeckt? Vielleicht ihr Chef Mirko Bachmaier? Oder ihr Tauchschüler, der Fotograf Jan-Jürgen Körber? Ingo Lenßen schickt seine Ermittler ins Tauchcenter ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen