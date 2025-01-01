Lenßen & Partner
Folge 64: Die Mädchenfalle
22 Min.Ab 12
Der Jugendamt-Ressortleiter Marc Reinert wird erpresst: Mit Fotos, die ihn mit zwei Frauen beim Liebesspiel zeigen. Um zu verhindern, dass die Bilder dem Amt zugespielt werden, soll er eine hohe Summe zahlen. Der 30-Jährige hat keine Ahnung, wer die Frauen sind und wer ihn erpresst - er kann sich jedoch vorstellen, dass die Fotos mit seinem Besuch im Nachtclub "Las Palmas" vor ein paar Tagen zu tun haben könnten - ein Filmriss verhindert jegliche Erinnerung an diesen Abend ...
