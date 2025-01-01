Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 70
Folge 70: Die Gangsterbraut

22 Min.Ab 12

Klaus Ubert hat ein Hilferuf seiner Tochter Natalie erreicht: Sie hat unwissentlich einen Drogenboss, Tobias Kupinski, geheiratet und wird nun von ihm gefangen gehalten. Sandra Nitka und Christian Storm schleichen sich undercover als Bodyguards bei Kupinski ein, aber die Situation eskaliert: Die Ermittler finden sich selbst im Visier seiner Schergen wieder ...

SAT.1
