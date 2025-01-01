Lenßen & Partner
Folge 97: Die Teenie-Mama
24 Min.Ab 12
Die hochschwangere Lisa Neuwirth (16) glaubt, von Patrick (16), ihrem Verlobten und Vater des ungeborenen Kindes, betrogen zu werden. Tatsächlich: Die Ermittler ertappen ihn fast in flagranti mit Fatma Aidogan - offensichtlich hat er bei der Bandenchefin hohe Schulden. Verzweifelt versucht Patrick, mit geklauten Autos an Geld zu kommen - ohne Erfolg. Er und seine Freundin schweben in Lebensgefahr...
