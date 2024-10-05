Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Mörderische Fahrerflucht

Staffel 3Folge 108vom 05.10.2024
Mörderische Fahrerflucht

Folge 108: Mörderische Fahrerflucht

22 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12

Anna Nerler (31) ist seit einem Verkehrsunfall querschnittsgelähmt - der Schuldige hat Fahrerflucht begangen. Auf der Suche nach ihm bringen Lenßen & Partner eine schockierende Wahrheit ans Licht: Der Unfall war ein Mordanschlag! Stecken Annas Ehemann Volker und dessen Geliebte Lucy Merz dahinter? Plötzlich wieder ein Mordanschlag, und Anna schwebt in Lebensgefahr ...

