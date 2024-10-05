Lenßen & Partner
Folge 109: Panik im Rollstuhl
22 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12
Marietta Faller lebt in ständiger Angst: Seit geraumer Zeit wird die Rollstuhlfahrerin von einem Unbekannten verfolgt und bedroht. Ihr neuer Freund Luis Knafs gibt den ersten Hinweis: Will Karlo Ewers, der brutale Ex-Freund der Mandantin, seine Liebe mit Gewalt erzwingen? Doch dann lauert der Unbekannte nicht nur Marietta auf, sondern überfällt auch Luis. Aber der Täter begeht dabei einen Fehler: Ein auffälliges Schuhprofil identifiziert den Stalker eindeutig ...
