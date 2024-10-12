Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 113vom 12.10.2024
22 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12

Caro Pfeil hat panische Angst um ihren Freund Tim Ohlendorf: Er kommt spät, angetrunken und durch Verletzungen entstellt von seiner neuen Arbeit nach Hause. Katja Hansen und Tekin Kurtulus ermitteln verdeckt in der Maschinenfabrik und entdecken die Machenschaften einer Bande - ihr Anführer ist Mirco Plasnic. Genüsslich quält der brutale Vorarbeiter seinen Auszubildenden Sven Feulner, selbst der Personalchef Berthold Kasten duldet die unmenschlichen Zustände im Betrieb ...

