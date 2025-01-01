Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die Angst im Nacken

SAT.1Staffel 3Folge 116
22 Min.Ab 12

Miriam Heise wird von einem Stalker bedroht. Als Bedienung in einer Karaoke-Bar hat die Frau viele Bewunderer - der fanatische Mann kann sich hinter jedem Gesicht verbergen. Christian Storm schleust sich als DJ in die Bar ein und gibt sich als Miriam Heises Freund aus. Schon bald wird er von dem eifersüchtigen Stammgast Bernd Möbius angegriffen. Doch ist er auch der mysteriöse Stalker? Ein weiterer Vertrauter der Mandantin wird verdächtigt ...

