Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Gewissenlose Doktorspiele

SAT.1Staffel 3Folge 133
Gewissenlose Doktorspiele

Gewissenlose DoktorspieleJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 133: Gewissenlose Doktorspiele

22 Min.Ab 12

Der Klinikleiter Prof. Bormann ist ratlos: Auf einer Station werden Patienten bestohlen. Katja Hansen schleust sich als Schwesternhelferin ein, Tekin Kurtulus ermittelt verdeckt als Besucher. Die beiden Krankenschwestern der Station geraten unter schweren Tatverdacht: Marion Trebock ist hoch verschuldet, Nina Salomon leidet unter Kleptomanie. Nachdem die Ermittler sie beim Sex mit dem Stationsarzt Dr. Klee beobachtet haben, enthüllen sie eine widerliche Intrige ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen