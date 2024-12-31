Verliebt in eine SpioninJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 145: Verliebt in eine Spionin
22 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Petra Merkl ist verzweifelt: Ihr Mann Alexander hat sie und die zwei Kinder plötzlich verlassen und das Sparkonto geplündert. Er verweigert seitdem jegliche Kontaktaufnahme seiner Frau. Es stellt sich heraus, dass der Familienvater eine Affäre mit der jungen Ines Leib hat. Doch das Liebespaar wird auch von Uwe Pollei observiert. Welche Rolle spielt er in diesem undurchsichtigen Fall?
