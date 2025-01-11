Lenßen & Partner
Folge 147: Spiel mit der Angst
22 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12
Ivonne Graf fürchtet um ihr Leben, aber weil sie unter einer Angstpsychose leidet, glauben ihr weder ihre Freundin Carina Scheel noch ihr Therapeut Dr. Karsten Ritter. Die verängstigte Frau beauftragt Lenßen & Partner. Sandra Nitka und Christian Storm finden heraus, dass der Therapeut äußerst fragwürdig ist - offensichtlich hat er Sex-Affären mit seinen Patientinnen. Die Anschläge auf Ivonne werden unterdessen immer massiver. Die Mandantin hält dem Druck nicht Stand ...
