Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Startschuss ins Verderben

SAT.1Staffel 3Folge 168vom 25.01.2025
Startschuss ins Verderben

Startschuss ins VerderbenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 168: Startschuss ins Verderben

22 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12

Simone Tippner wird von ihrem Sohn geschlagen - sie kann sich Dominiks aggressives Verhalten nicht erklären. Katja Hansen und Tekin Kurtulus geben sich als Talentsucher des Deutschen Leichtathletikverbandes aus, um den Sprinter zu beschatten. Die Ermittler beobachten Dominik in einer heiklen Situation: Hat der 19-Jährige ein Verhältnis mit seinem Läuferkollegen Volker Fram? Lenßen & Partner machen eine schreckliche Entdeckung, vor ihren Augen eskaliert die Situation ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen