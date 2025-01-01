Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 3Folge 176
22 Min.Ab 12

Max Siebermann ist auf der Suche nach seiner Freundin Rafaela Laube, die seit einer Woche verschwunden ist. Die Spur führt zu der Arbeitstelle des Mädchens. Ihr Kollege Gino Helmer behauptet, dass der Mandant seine Freundin Rafaela geschlagen hat und sie sich nun vor ihm versteckt. Doch dann taucht eine Tasche mit den Habseligkeiten der Vermissten auf. Ist Rafaela Laube nicht freiwillig untergetaucht? Lenßen & Partner glauben, dass sie entführt wurde ...

