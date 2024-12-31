Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Tragisches Familiendrama

SAT.1Staffel 3Folge 186vom 31.12.2024
22 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12

Die Witwe Johanna Breuer macht sich große Sorgen: Ihr Sohn Sebastian hat sich auffallend verändert. Die Ermittler finden heraus, dass er heimlich eine Asylbewerberin geheiratet hat. Der junge Mann wird zusammengeschlagen und verschwindet spurlos. Ist er eine Scheinehe eingegangen und wird nun unter Druck gesetzt? Die Ermittler finden heraus, dass Sebastians Onkel, der Restaurator Winfried Breuer, ein Verhältnis mit Janine Müller hat, der Freundin von Sebastian ...

