Verzweifelter HilfeschreiJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 187: Verzweifelter Hilfeschrei
22 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12
Die alleinerziehende Madeleine Fries und ihr elfjähriger Sohn werden mit Drohbriefen eingeschüchtert. Die Ermittler konzentrieren sich auf Tommy Walsh, den amerikanischen Lebensgefährten der Mandantin, sowie auf die verdächtige Petra Neuhuber und ihren Liebhaber Jörg Teichner. Der hat gerade eine Haftstrafe verbüßt, weil er vor zwei Jahren versucht hatte, Madeleine zu vergewaltigen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick