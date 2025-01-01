Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die Todesschützin

SAT.1Staffel 3Folge 31
Die Todesschützin

Lenßen & Partner

Folge 31: Die Todesschützin

23 Min.Ab 12

Vor einigen Monaten erschoss die Polizistin Rita Dassau bei einer Verfolgung den bewaffneten Kriminellen. Seitdem macht sie eine Therapie, und jetzt erpresst sie jemand mit den Therapieprotokollen. Ist das Leck die Sprechstundenhilfe Sylvia Kahler, die mit gestohlenen Akten nachts in einer Bibliothek einen Mann trifft? Oder hat die Putzfrau der Praxis ihre Finger im Spiel? Als die Ermittler herausfinden, wer der Täter ist, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit ...

