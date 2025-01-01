Lenßen & Partner
Folge 31: Die Todesschützin
23 Min.Ab 12
Vor einigen Monaten erschoss die Polizistin Rita Dassau bei einer Verfolgung den bewaffneten Kriminellen. Seitdem macht sie eine Therapie, und jetzt erpresst sie jemand mit den Therapieprotokollen. Ist das Leck die Sprechstundenhilfe Sylvia Kahler, die mit gestohlenen Akten nachts in einer Bibliothek einen Mann trifft? Oder hat die Putzfrau der Praxis ihre Finger im Spiel? Als die Ermittler herausfinden, wer der Täter ist, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick